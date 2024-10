La policia alerta d'un augment d'estafes de falses inversions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estafes a través de les xarxes socials són un frau que, cada cop més està a l'alça. Per aquest motius, la Policia, amb el suport de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), ha volgut alertar de nou a la ciutadania sobre les estafes relacionades amb falses inversions, per demanar molta prudència.

Segons explica el comunicat, entre els mètodes per enganyar les víctimes destaquen el de "suplantar a les xarxes socials perfils de persones que asseguren haver fet inversions en criptomoneda i haver tingut molt d’èxit”. Els estafadors es fan passar per familiars o persones properes per tal que els damnificats caiguin a la trampa. També creen anuncis falsos, amb el reclam de guanyar molts diners amb una petita inversió, en molts casos protagonitzats per personatges famosos per donar credibilitat.

El modus operandi és el mateix, fer creure a les víctimes que amb una petita aportació inicial es poden guanyar grans quantitats de diners ràpidament. A partir d'aquí, cada cop demanen invertir més per recuperar tot el que s'ha guanyat, però aquí arriba el parany, mai es recupera res. Aquests fraus comporten un gran perill per aquell gent que hi cau, ja que poden perdre tots els seus estalvis.

Per poder combatre aquest delicte, la Policia aconsella a la ciutadania "no abaixar la guàrdia", així com "assegurar-se que s'opera amb empreses autoritzades i/o registrades", abans de fer qualsevol inversió. Tampoc s'han de compartir dades bancàries ni personals, per evitar que els delinqüents puguin cometre estafes en nom de la víctima.