L'endeutament de les empreses va augmentar un 13,24% l'any 2021

El 2021 va ser un bon any per a les empreses andorranes, després de la crisi sanitària provocada per la covid-19, l'any 2020, que va frenar totes les activitats econòmiques al país, segons es desprèn de l'informe publicat pel departament d'Estadística. El recull conclou que el sector empresarial del Principat està "recuperant la dinàmica creixent dels anys anteriors a la pandèmia".

No obstant, l'endeutament del sector empresarial va augmentar un 13,24% respecte el 2020, el que deixa el total del negatiu en un 24,40%. Un indicador que demostra que els deutes van incrementar, el que significa, segons l'informe, que "les empreses perden autonomia financera, ja que depenen de recursos aliens". Tanmateix, com es pot observar a l'informe fet públic avui, "el valor total es troba dins el que es considera òptim, que oscil·la entre el 20% i el 60%".

D'altra banda, el conjunt de les empreses va pujar un 3,7% pel que fa a la rendibilitat financera, el que suposa un augment del 97,12% respecte a 2020, segons el comunicat. Estadística exposa que aquest indicador permet calcular la relació entre els resultat econòmics finals i la xifra dels fons propis de l'empresa.