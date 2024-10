L'Associació Carnet Jove i el Govern obren una nova convocatòria de beques

Publicat per Redacció Andorra La Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i l'Associació Carnet Jove col·laboren per presentar una nova convocatòria de beques per al voluntariat internacional "amb l'objectiu de fomentar la cooperació global i involucrar els joves en causes solidàries a nivell internacional".

Enguany, els joves andorrans que vulguin participar en projectes de voluntariat, podran viatjar a Madagascar, Uganda o Bolivia. Des d'Afers Exteriors, amb col·laboració amb l'Associació Carnet Jove, s'oferiran tres beques de 1.400 euros pels interessats. Una xifra, que servirà per "ajudar a cobrir part de les despeses de transport, allotjament i/o manutenció". D'aquesta manera es pretén facilitar la participació dels joves andorrans en aquest tipus d'experiències.

Les candidatures es podran presentar dins el 28 de novembre del 2024 a través del portal web carnetjove.ad/voluntariat. Els seleccionats seran entrevistats els dies 11 i 12 de desembre i l'anunci es realitzarà el 19 del mateix mes.