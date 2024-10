Interior estudia ampliar la Comella per atendre millor als presos amb patologies de salut mental

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, ha comunicat aquest matí, després de la celebració del dia de la Patrona del departament d’Institucions Penitenciàries, que estudia una ampliació de la Comella per poder atendre més correctament els presos vulnerables, especialment aquells afectats per una patologia de salut mental (la xifra d’aquest col·lectiu de presos ha augmentat notablement durant els últims anys). Interior està redactant un informe en què s’exposaran les necessitats de la Comella i un dels eixos que es treballa és la dimensió de l’espai. Malgrat aquest plantejament inicial, però, Molné afirma que “el centre no està ple”. “Estem lluny de la xifra que recomana la Comissió de prevenció de la tortura”, ha manifestat. L’estudi estarà enllestit l’any vinent.

Quant als recursos humans, la titular d’Interior i Justícia ha anunciat la convocatòria de cinc places d’agent penitenciari, a les quals ja s’hi han presentat onze candidats. La Comella compta actualment amb una plantilla de 63 treballadors, dels quals dos són agents que s’han incorporat recentment després de superar el període de prova i dos més estan passant ara mateix per aquest procés. “Els recursos humans són molt importants en un centre penitenciari, ja que els agents que hi treballen custodien persones privades de llibertat”, ha admès Molné. Per a Miquel Àngel Garcia, director del departament d’Institucions Penitenciàries, la xifra ideal i justa d’agents ascendiria a 75.