El Govern remunerarà els funcionaris si compleixen noves fites laborals

Amb la finalitat de millorar el funcionament de l’administració, Govern va anunciar ahir que posarà en marxa un nou reglament d’avaluació de l’acompliment professional dels treballadors públics, que, si compleixen els objectius marcats, seran remunerats amb una prima, més enllà del seu sou base. Marc Cornella, secretari d’Estat de Funció Pública, va indicar durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que amb l’aprovació d’aquest reglament es busca “desenvolupar el potencial” dels treballadors i avançar en el perfeccionament del servei que s’ofereix al ciutadà.

“Els objectius seran mesurables, realistes, específics i finits en el temps; ben configurats” Marc Cornella, Secretari d’Estat de Funció Pública

El model d’avaluació de l’acompliment –va detallar Cornella– es basarà en dos cicles de dos anys; cada any hi haurà dues fites a peritar. És a dir, “són etapes biennals: dos cicles de dos anys amb dos objectius per any”. La previsió és que el primer cicle arrenqui el gener del 2026. Els objectius, que tindran uns indicadors d’assoliment per poder avaluar-los amb precisió, els podran fixar diferents òrgans: el Govern (objectius transversals); el departament corresponent (fixats pel ministre o la direcció del departament); l’àrea o unitat de la qual forma part el treballador (marcats per la direcció o els comandaments), o l’avaluador, que negociarà els objectius individuals amb el funcionari avaluat.

L’acompliment dels objectius no serà obligatori, tot dependrà de la voluntarietat del treballador, que decidirà si se suma o no a l’avaluació. Només podran accedir-hi els funcionaris amb un any mínim d’antiguitat i que, lògicament, hagin superat el període de prova. Cornella sosté que els objectius han de ser “mesurables, realistes, específics i finits en el temps; ben configurats”. Podran ser també col·lectius o individuals, però els indicadors de mesura sempre seran personalitzats, avaluant separadament el funcionari. L’avaluació la duran a terme comitès especials que hauran estat formats en la matèria per “garantir la netedat del procés”. Cornella va emfatitzar que es controlarà que sigui un procés “sense biaixos”.

Pel que fa als pagaments, la remuneració que percebrà el funcionari es decidirà a l’inici de cada etapa de dos anys, abans d’arrencar el procés d’avaluació. “Serà una prima única, variable i no consolidable.” El sou, per tant, no mantindrà la prima més enllà del moment en què toqui cobrar-la per haver assolit l’objectiu marcat. “El sistema és senzill: si es compleix un o cap objectiu durant aquests dos anys, es cobrarà el 0% de la prima; si se n’assoleixen dos, el cobrament serà del 50%; amb tres objectius consolidats, es cobrarà el 75%, i amb les quatre fites assolides, es pagarà el 100%.”