Els ingressos per la taxa al tabac cauen un 63% al setembre

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac han caigut un 63,2% al setembre respecte al mateix mes de l’any passat. Segons les dades publicades ahir pel ministeri de Finances, al setembre es van recaptar 1,5 milions d’euros per la taxa a la importació de tabac. El setembre del 2023 els ingressos van ser de 4,2 milions. Pel que fa a la totalitat de la recaptació els primers nou mesos del 2024 la xifra s’enfila fins als 101,5 milions d’euros. Són un 66% més que en el mateix període de l’any passat. De gener a setembre del 2023 es van recaptar 61,2 milions per la taxa a la importació de tabac.