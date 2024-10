La delegació andorrana a l'APCE destaca el paper fonamental del Banc de Desenvolupament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha posat de manifest el paper fonamental del Banc de Desenvolupament en la millora de les condicions de vida i la cohesió social a Europa. En les seves intervencions, tant Berna Coma com Cerni Escalé, han destacat alguns dels projectes duts a terme a Andorra que

han comptat amb el suport del banc com és la millora de les eines digitals dels serveis públics. En aquest sentit, l'assamblea ha aprovat una resolució que destaca la necessitat d’animar els cinc països que encara no són membres del banc (Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Mònaco i Regne Unit) a fer el pas per adherir-se.

La llibertat d’informació, els drets humans i la prevenció contra les violències i discriminacions envers les dones lesbianes, bisexuals i queer a Europa han estat altres dels debats destacats d’aquesta sessió plenària. La delegació andorrana ha donat suport a diverses resolucions, entre les quals la que subratlla “la necessitat d’afrontar la propaganda perjudicial de manera eficaç i coordinada” cercant la fórmula per “no silenciar les veus crítiques i preservar la llibertat d’expressió i d'informació”. També s’ha votat favorablement a la resolució que proposa “mitjans per reforçar la solidaritat amb la societat civil iraniana i protegir els iranians a Europa”.

El periodista Julian Assange, perseguit i empresonat per la filtració d’informació classificada i recentment alliberat després de cinc anys i dos mesos de presó, ha participat en una audiència parlamentària pública que ha examinat la seva detenció i condemna, així com els efectes dissuasius que aquesta ha pogut tenir en la defensa els drets humans. La Comissió de Qüestions Jurídiques i Drets Humans, de la qual és membre representant Cerni Escalé, ha assenyalat que Julian Assange ha estat castigat essencialment per exercir el periodisme.

L'assamblea ha atorgat el 12è Premi dels Drets Humans Václav Havel a Marína Corina Machado, política veneçolana i defensora dels drets humans.

Finalment, al llarg d’aquesta sessió plenària s’ha ratificat per assentiment la substitució de Salomó Benchluch per Meritxell Alcobé en la delegació del Consell General a l’APCE. D’aquesta manera, la delegació queda formada per Berna Coma, cap de la delegació, Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela i Salomó Benchluch com a membres suplents. Aquesta delegació ha coincidit amb Rosa Maria Mandicó i Xavier Montaner, membres de la Junta Directiva del GESCO.