Concòrdia presenta una vintena d'esmenes al Projecte de llei de la caça

El Grup Parlamentari de Concòrdia ha presentat una vintena d’esmenes al Projecte de llei de caça. Una de les esmenes principals és la que fa referència a la comissió de seguiment de la caça, on el grup proposa incloure-hi un conseller general, amb l’objectiu d’estar al corrent dels temes que es tracten en aquesta comissió, informar a la resta de consellers i conselleres de la comissió legislativa i anticipar possibles modificacions de la llei.

El partit proposa, respecte el sistema d'avaluació, que hi hagi almenys una convocatòria per any per poder obtenir per primer cop un permís de caça o per poder-lo sol·licitar de nou després d’haver estat inhabilitada.

Respecte a les infraccions administratives lleus, Concòrdia proposa que la sanció per no retornar el sistema de marcatge expedit pel Govern de captura d’espècies sotmeses a un pla de caça, sigui la mateixa tant per a les anelles transferibles com per a les anelles intransferibles. A més, inclou en la llista d’infraccions administratives lleus sancionades amb 300 euros, el fet de caçar espècies regulables, de nit i sense autorització. També proposa que les infraccions lleus no comportin cap mena de suspensió.

Pel que fa a les infraccions greus, el grup veu que el projecte de llei sanciona de manera més severa les conductes associades a anelles transferibles i creu que s'hauria d'englobar les sancions en el fet de 'registrar incorrectament' el sistema de marcatge expedit pel Govern, sense fer diferència de classes d'edat d'animal.

Finalment, el grup parlamentari proposa reajustar els terminis de prescripció de les diferents infraccions i sancions, rebaixant de dos anys a sis mesos les lleus, de tres anys a un any les greus i de cinc anys a tres les molt greus.