El comú preveu invertir 2,7 milions en la reforma de la plaça del Poble

El comú d'Andorra la Vella ha convocat el concurs per impulsar la remodelació de la plaça del Poble i la plaça Vinyes, que vol unificar en un únic espai impulsant una renovació profunda que contempla diferents usos: el que és propiament l'espai de la plaça, però també zones verdes, àrea de jocs infantils i una per a la pràctica de la petanca i un escenari. Les empreses tenen un mes, fins el proper 4 de novembre, per presentar les ofertes. El pressupost estimat dels treballs és de 2,7 milions.

Abans del rentat de cara caldrà procedir a l'enderroc del paviment d'asfalt de les dues places que formen part de l’àrea del projecte, l'enderroc parcial de graons de pedra de granit o formigó que donen accés a la coberta del casino i també el desmuntatge de l'actual glorieta i de tot el mobiliari urbà. No es tracta només d'un embelliment si no que l'obra també ha de resoldre el deteriorament del paviment, que provoca filtracions d'aigua a l'edifici del Govern, segons consta a la documentació adjuntada al plec de bases. Es renovaran, per tant, els serveis referents a la recollida d'aigües pluvials, la xarxa d'aigua potable i també la d'enllumenat públic i Andorra Telecom.