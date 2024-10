Cicle contra l’abús de la pornografia i les drogues entre joves

El comú d’Andorra la Vella, Projecte Vida, Andorra Telecom, Unicef i el Govern organitzaran cicles contra la dependència a les drogues i a la pornografia dels joves dins de la tercera Setmana de sensibilització i reducció de danys d’addiccions. La primera xerrada serà el 7 d’octubre i anirà adreçada a les famílies a càrrec del doctor Francisco Salvador Pascual, president de Sociodrogalcohol, amb el títol Informar-se i parlar de drogues: claus per a la prevenció.

La segona parada del cicle serà el 8 d’octubre amb un espai de diàleg per a famílies, joves i professionals en què es podrà reflexionar conjuntament sobre els factors que poden ajudar a evitar les conductes addictives.

La problemàtica de la pornografia entre els més joves s’abordarà l’11 i 12 de novembre. Sota el títol Pornografia: com abordar-la en família de manera saludable, el doctor en psicologia i sexologia José Luis García oferirà el seu punt de vista sobre com abordar aquesta xacra. La xerrada de García anirà dirigida a les famílies i serà oberta a tothom el dia 11 a les 19 hores. La resta d’intervencions es dividiran en una per a alumnes d’FP i una formació per a una trentena de professionals que treballin amb el jovent del país.

La participació en les xerrades o a l’espai de diàleg que tindran lloc al Centre de Congressos serà gratuïta, però cal reservar plaça enviant un missatge al 611 842.