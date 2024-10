La CEA s’interessa pel règim de treballadors transfronterers a Luxemburg

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació de la CEA, encapçalada pel president Gerard Cadena, i integrada pel vicepresident i el director de la patronal, Francesc Pallàs i Iago AndreuSotelo, respectivament, s’ha reunit avui a París amb el cap d’Afers Europeus de "FEDIL - La veu de la indústria de Luxemburg", (FEDIL), Francesco Fiaschi, en el marc del FRANCOTECH i sota els auspicis de l‘Alliance des Patronats Francophones.

L’interès de la CEA en la reunió anava en dues direccions: d’una banda, analitzar el règim dels transfronterers a Luxemburg i de l’altra, conèixer l’experiència d’un país petit ben arrelat en el context del mercat interior europeu.

Pel que fa als transfronterers, la CEA ha pogut rebre explicacions sobre com funciona aquest règim, ja que actualment a Luxemburg el 50% dels seus treballadors i treballadores són transfronterers, en la seva major part altament qualificats, que viuen majoritàriament a França, Bèlgica i Alemanya.

Luxemburg ofereix a aquests treballadors desplaçats un règim fiscal favorable que els permet tributar el seu salari al país tot i viure en altres països de la Unió Europea. A més, Luxemburg disposa d’un sistema que facilita el teletreball i una coordinació específica amb els sistemes de seguretat social amb els països veïns que els permet l’encaix de les persones que treballen a Luxemburg i resideixen fora del país. Per aquests motius, la CEA considera que aquest podria ser un bon model a estudiar per poder acomodar les necessitats futures de les empreses andorranes, i també s'ha volgut interessar per la relació de Luxemburg amb la Unió Europea.