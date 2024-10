Andorra Endavant alerta que la llei Òmnibus podria generar més pressió demogràfica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha alertat sobre les conseqüències de la proposta governamental d'eliminar els permisos de treball temporals per a treballadors estrangers subcontractats en el sector de la construcció. Segons Monteagudo, aquesta mesura, lluny de solucionar els problemes actuals, podria agreujar la crisi de l'habitatge i generar un caos en el sector de la construcció.

Monteagudo ha destacat que l'eliminació d'aquests permisos no només dificultaria la contractació de treballadors necessaris per finalitzar les obres, sinó que també podria incentivar les constructores a sol·licitar permisos de residència permanents amb reagrupament familiar, la qual cosa augmentaria la pressió demogràfica. En aquest sentit, el conseller ha entrat tres preguntes a Govern, demanant si s'han avaluat les conseqüències de la mesura, com es justifica aquesta, i quines mesures s'adoptaran per garantir un control sobre la immigració.