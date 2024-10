Vessament de gasoil als rius Madriu i Valira

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vessament de carburant està afectant els rius Madriu i Valira des d'ahir a la nit. Els bombers van rebre un avís passats dos quarts de deu alertant de la forta olor a gasoil i van desplaçar una dotació d'efectius que va poder comprovar que hi havia carburant vessat a l'aigua. El cap de guàrdia ha explicat que l'abocament provenia del riu Madriu però no s'ha trobat l'origen de la sortida del gasoil que s'hauria produït per una fuita d'algun edifici situat més amunt de la unió dels dos rius.

Els bombers van instal·lar una presa de contenció per evitar que arribi més carburant al riu, amb uns xurros que absorveixen el carburant i fan que quedi aturat en una bassa. La presa es va col·locar a la zona del pont de la Tosca perquè va ser el lloc on els bombers van poder accedir de nit per frenar la contaminació del riu i minimitzar l'impacte de la fuita. El cap de guàrdia ha destacat que el vessament és important i hi ha una gran quantitat de gasoil a l'aigua que ha provocat que el servei d'emergència hagi rebut trucades de ciutadans de zones fins a Sant Julià alertant de l'olor.

Els tècnics del departament de Medi Ambient estan treballant des de primera hora del matí per trobar l'origen de la fuita amb el cens de cubes dels edificis de la zona. El cap de guàrdia de bombers ha assenyalat que l'hidrocarbur podria provenir d'algun immoble que hagi omplert la cuba de cara a l'hivern i que el contenidor podria no estar en bon estat.

Els bombers han informat que s'ha demanat a FEDA que no turbini aigua per mantenir el cabal estable mentre es fan els treballs de neteja del riu. Els serveis d'emergència també han avisat les autoritats veïnes de la contaminació per carburant que porta el riu Valira.