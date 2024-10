El projecte Tàndem quedarà reflectit a la nota final

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats fa una gran aposta pel projecte Tàndem de formació professional. La novena edició d’aquesta proposta, que té com a objectiu que els alumnes de formació professional del país desenvolupin projectes innovadors per a les empreses, ha estat inclosa dins el currículum acadèmic com a competència transversal, segons va anunciar ahir. D’aquesta manera, els alumnes treballaran durant sis mesos conjuntament amb les empreses seleccionades i la feina realitzada formarà part de la nota final de l’alumne.