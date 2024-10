Informe favorable de Medi Ambient per a tres plans parcials

El ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat ha emès un informe favorable de tres plans parcials des que va entrar en vigor la Llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes. La normativa fixa que els plans parcials que es presenten als comuns i que aquests aproven han d’anar acompanyats d’un informe ambiental elaborat pel Govern. El vistiplau a aquests tres plans parcials es va comunicar ahir en una resposta del Govern a la consellera socialdemòcrata Susanna Vela.

Vela demanava quants plans parcials ha aprovat l’executiu des que va entra en vigor la llei esmentada. La resposta del Govern és que “només s’avaluen els informes mediambientals perquè l’aprovació del pla per construir és competència comunal”. El Govern detalla que Medi Ambient ha rebut onze sol·licituds de plans parcials des del gener de l’any passat; d’aquests, n’ha avalat tres, i està en espera de rebre informació complementària de les altres vuit peticions.

Els tres plans amb segell positiu són el de la Borda Blau d’Andorra la Vella, el del Prat d’Emprivat, també a la capital, i una reparcel·lació a Sant Julià, segons va la publicació del Butlletí del Consell General.

El Govern remarca a Vela que la legislació aprovada darrerament en matèria ambiental i urbanística suposa “un gran pas endavant”, ja que reconeix que és necessari moderar el creixement urbanístic perquè aquest sigui sostenible. L’executiu també emfatitza que en el patró de creixement del país cal incloure la cura dels recursos naturals.

A més, destaca que els estudis de capacitat de càrrega dels comuns han de servir per avançar en la mateixa línia, com també ho farà la llei òmnibus, que es troba en fase d’esmenes en el curs de la tramitació parlamentària.

Cap inspecció a la Caubella

El servei d’Inspecció de Treball no ha hagut d’efectuar cap inspecció a l’obra de l’heliport de la Caubella. Aquesta ha estat la resposta de l’executiu a les preguntes formulades pel conseller Pere Baró, tot afirmant que, en cas d’efectuar inspeccions per controlar el compliment de la norma en matèria de seguretat i salut en el treball, sigui d’ofici o bé a instància d’una denúncia o accident laboral, qualsevol dels inspectors adscrits al servei d’Inspecció de Treball està habilitat per fer-les. El cost del compliment de totes les mesures de seguretat i salut que ha d’efectuar el contractista per les dues primeres fases s’ha establert en 40.080 euros, repartits en els divuit mesos previstos per dur a terme les obres.

Traspàs voluntari de dades

Les empreses privades no estaran obligades a proporcionar informació a l’Agència d’Intel·ligència de la Dada en virtut del marc legal específic, segons el Govern. L’activitat de l’agència serà pedagògica i consultiva, enfocada a donar suport a les empreses, per tant, la informació que es rebi d’aquestes serà voluntària.