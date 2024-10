Govern planteja apujar els llindars de l’IRPF per no afectar l’augment dels salaris

Amb el creixement dels salaris, que no sempre van lligats a un major poder adquisitiu, el Govern deixa la porta oberta a replantejar-se els trams salarials que estan obligats a fer la declaració de la renda per tal que els salaris més modestos no es vegin sota una pressió fiscal excessiva. Ho va dir el ministre de Finances, Ramon Lladós, ahir al balanç de la campanya de l’IRPF del 2023.

“La major recaptació d’impostos directes és un reflex del creixement de l’economia andorrana” Ramon Lladós, Ministre de Finances

Aquesta reflexió, però, encara és llunyana. Lladós va explicar que amb l’augment recent dels sous també ha crescut el poder adquisitiu de les famílies, tot i que “potser no tant com ens hauria agradat, però de mitjana l’increment de les rendes es va situar per sobre de la inflació”, va matisar el titular de Finances. A més, encara que no es modifiquin els llindars, Lladós va recordar que “la meitat dels assalariats no tenen l’obligació de fer la renda”, ja que se situen per sota del llindar dels 24.000 euros, el mínim per haver de començar a declarar, i que a partir d’aquí només es taxen els diners per sobre d’aquesta xifra.

Amb tot, Lladós va afegir que “potser en algun moment s’haurà de tornar a fer la reflexió” de modificar els llindars i que fer-ho seria una bona notícia, ja que voldria dir que els salaris haurien “pujat molt”.

L’increment de les rendes també repercuteix sobre la quantitat recaptada. La campanya de l’IRPF del 2023 va tancar amb 60 milions d’euros recaptats, set més que la campanya del 2022 (53,1 milions) i 6,5 milions més que la previsió total que va fer Govern als pressupostos pel 2024 (53,5). Dels 60 milions, 26 han sortit directament de la campanya, mentre que la resta han estat retencions que s’han fet al llarg de l’any. L’increment de l’IRPF ve determinat en part per l’increment de la massa salarial, ja que els sous han pujat de manera generalitzada. I també pel rendiment dels estalvis de la gent, perquè “els interessos estan alts, i això provoca que la gent cobri dividends” als quals també s’aplica l’IRPF, va explicar el ministre. En general, Lladós va celebrar la major recaptació d’impostos directes, ja que “és un reflex del creixement de l’economia andorrana”.

A L’ÚLTIM MOMENT

A la campanya d’enguany es van presentar 24.279 declaracions. D’aquestes, prop de 10.000 van arribar l’última setmana i més de la meitat es van presentar l’últim mes. Al voltant de la meitat d’aquestes declaracions (13.404) el contribuent va haver de fer un ingrés (28.854.657 euros), 5.067 van obtindre un saldo positiu (es van retornar un total de 2.946.298 euros), mentre que 5.808 declaracions van tindre resultat zero, és a dir, que el contribuent no va haver d’abonar cap quantitat, ni tampoc l’administració li va retornar un import.

Lladós es va mostrar satisfet amb aquestes xifres, ja que va explicar que “l’andorrà ha normalitzat molt el procés i ja té marcat al calendari que després de les vacances toca fer la declaració”, va acabar el ministre.