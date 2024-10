Exteriors compensa els diplomàtics destinats a l'estranger amb una prima de destinació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Exteriors ha actualitzat els reglaments de mobilitat i compensació del cos diplomàtic, el que permetrà recompensar els agents diplomàtics destinats a l'estranger de les despeses derivades de la mobilitat a l'exterior amb, per exemple, una prima de destinació genèrica, adaptada al nivell de vida de cada país i que s'incrementarà en funció del nombre de fills a càrrec del diplomàtic. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu Guillem Casal, tot apuntant que aquest reglament recull totes les circumstàncies que fins ara ja es tenien en compte.

Per la seva banda, el reglament de mobilitat definirà el procediment per a la mobilitat del personal diplomàtic dels serveis centrals del ministeri a les missions diplomàtiques, o d'una missió diplomàtica a una altra missió diplomàtica.

Espot participarà en la Cimera de la Francofonia

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà els propers 4 i 5 d’octubre en la XIX Cimera de la Francofonia en la qual es trobaran els caps d’Estat i de Govern dels països francòfons a VillersCotterêts, localitat francesa que acull la Ciutat internacional de la llengua francesa, i al Grand Palais, a París. En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, prendrà part a París el dia abans, el dijous 3, a la Conferència ministerial de la Francofonia.

De manera paral·lela als esdeveniments polítics, París acull dues cites amb participació andorrana. D’una banda, Francotech, un punt de trobada econòmic i empresarial sobre projectes innovadors en francès i que comptarà amb participació nacional via la Confederació Empresarial Andorrana i Andorra Business. I de l’altra, el 'Village' de la Francofonia que pretén mostrar les facetes artístiques i culturals dels territoris que tenen en comú el francès com a llengua de comunicació. Andorra hi prendrà part amb un pavelló promocional del país entre avui dimecres 2 i diumenge 6 d’octubre on es projectaran càpsules d'artistes andorrans en francès o subtitulades en francès.