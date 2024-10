Espot posa pau al COA

Xavier Espot Miró és des d’ahir al vespre el quart president de la història del Comitè Olímpic Andorrà (COA), en substitució de Jaume Martí, que va posar el punt final a 22 anys al capdavant del càrrec. I l’exministre d’Exteriors liderarà el moviment olímpic del país amb Toni Guerra com a secretari general, almenys durant l’any vinent, segons l’entesa o acord entre les parts. L’amenaça d’una impugnació de les eleccions i d’obrir un procés judicial tal com havia manifestat la Federació Andorrana de Natació (FAN) per un suposat incompliment dels estatuts per part de Guerra, que va encetar ahir el seu sisè mandat quan els estatuts marquen que el màxim són quatre, va esvair-se poc abans de l’assemblea després d’un pacte entre les parts “pel bé de l’esport”. Aquest acord que va avançar el Diari al seu lloc web, i que no està signat, estableix que Guerra deixarà el seu lloc com a secretari general del COA en un any, una vegada hagin passat els Jocs dels Petits Estats del maig vinent (és una de les mans dretes d’Espot Miró en l’organització de l’esdeveniment) i hagi pogut formar un nou secretari general.

“Hem de ser rigorosos i tenir sentit comú, i crec que és el que ha imperat avui” Xavie Espot, President del COA

Xavier Espot Miró i Joan Clotet, un cop acabada l’assemblea general.Fernando Galindo

El president de la FAN, Joan Clotet, tenia presa la decisió d’impugnar les eleccions i la documentació per dur-les als tribunals avui mateix, i Espot Miró també tenia clar que no volia rellevar Guerra de la seva candidatura, però finalment es va arribar a una entesa per evitar el conflicte i que el comitè pugui començar a treballar en un mandat que té com a principal repte els Jocs que es disputaran durant el mes de maig de l’any vinent. A més de la natació, el pacte també va comptar amb l’atletisme com un dels actors principals, a més de dues o tres federacions del país més. El ja nou president del COA, Xavier Espot Miró, va ser l’encarregat de transmetre el contingut d’aquesta “entesa” als membres del ple del COA lloant la figura de Guerra durant la reunió amb els representants de totes les federacions del país. L’assemblea general va celebrar-se a la seu de l’entitat, amb una presència força nombrosa dels membres del ple, i tot just va durar 20 minuts en una sessió que no deixava de ser un mer formalisme tenint en compte que només s’havia presentat una candidatura per liderar el moviment olímpic del país durant els quatre anys vinents.

“Estem satisfets de com ha acabat tot pel bé de l’esport perquè s’entrava en un moment complicat” Joan Clotet, President de la FAN

Una vegada acabada l’assemblea, el president del COA, Xavier Espot Miró, va celebrar que no hi hagués finalment cap impugnació de les eleccions, a més de destacar que “crec que l’esport d’Andorra ha d’estar unit, i crec que les desavinences mai poden afavorir-ho”, a més d’agregar que “hem de ser rigorosos i tenir sentit comú, i crec que és el que ha imperat avui”. Qüestionat pel pacte, va afirmar que “la previsió és aquesta, la idea és que el senyor Guerra ens ajudi perquè necessitem fer uns bons Jocs dels Petits Estats per la seva capacitat de treball i per l’abnegació que té, ja que és l’home que més treballa del Comitè Olímpic”, i va afegir que “després tindrà com a missió la formació d’un secretari o secretària general per deixar llegat al COA, ja que quan marxi ell ha d’haver-hi una persona amb capacitat suficient i els coneixements que ja tenim adquirits”. Per últim, Espot Miró va admetre que “ja tinc pensada una persona” per ocupar el càrrec de secretari general, tot i no voler revelar-ne el nom “perquè hi ha molts factors”. Per la seva banda, el president de la Federació de Natació, Joan Clotet, va destacar que “el senyor Guerra serà un dels pilars dels Jocs dels Petits Estats”, a més d’assenyalar que “estem satisfets de com ha acabat tot plegat pel bé de l’esport perquè s’entrava en un moment que ja era complicat”.

La treva olímpica va imposar-se. Almenys de moment.

LA NOVA COMISSIÓ PERMANENT DEL COA

Xavier Espot Miró, President

Albert Coma, vicepresident 1r

Anna Garcia, vicepresidenta 2a

Toni Guera, secretari general

Sonia Carrillo, tresorera

Anna Achon, vocal

Marisa Sánchez, vocal

Sílvia Daban, vocal

Toni Crespo, vocal

Marc Rodríguez, vocal

Gabriel Guerrero, vocal

Sofie Juárez, representats dels atletes olímpics