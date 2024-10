Els serveis sanitaris treballen per l’envelliment saludable

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El SAAS va donar ahir el tret de sortida de la Jornada internacional sobre els reptes de l’envelliment: innovació i projecte de recerca, on es va posar en rellevància la necessitat de promoure estils de vida saludables des de la infància per afavorir un bon envelliment i minimitzar malalties cròniques. “Han vingut delegacions de Portugal, de França, d’Espanya, per poder compartir una miqueta què estem fent des del servei d’envelliment i salut”, va declarar la cap de servei d’envelliment i salut del SAAS, Eva Heras. En aquest sentit, la doctora va mencionar que els especialistes estan ajudant en els diferents treballs de recerca que es realitzen des del servei, els quals estan destinats a “prevenir la dependència, actuar per detectar situacions de fragilitat i poder revertir-les”.