Els funcionaris seran avaluats el 2026 i cobraran la primera prima el 2028

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'avaluació dels treballadors públics comença a fer-se realitat amb l'aprovació avui al consell de ministres del Reglament de l'Avaluació de l'Acompliment de l'administració general (AvAc) que fixa el pla que s'ha de seguir per cobrar la prima d'acompliment. El secretari d'Estat de Funció Pública, Marc Cornella, ha presentat els eixos del model que s'aplicarà a partir del 2026, que serà el primer cicle d'avaluació, continuarà el 2027 i comportarà un pagament "únic, variable i no consolidable" el 2028, en un sistema que serà de participació voluntària. Els funcionaris hauran de tenir una antiguitat mínima de 12 mesos treballant a l'Administració i hauran d'haver superat el període de prova per poder optar a l'avaluació, a més de no tenir absències superiors als 180 dies per any per entrar en cada cicle.

Cornella ha explicat que no s'ha fixat encara el percentatge que rebrà el funcionari per completar els objectius i ha indicat que es fixarà a l'inici de cada etapa d'avaluació. Els períodes d'anàlisi seran bienals, amb dos cicles, un per cada any, i dos objectius per any. El treballador públic no rebrà cap prima si completa només un objectiu, el percentatge serà del 50% del màxim marcat si assoleix dos objectius, del 75% en el cas d'arribar-ne a tres, i del 100% si en fa els quatre marcats per a tota l'etapa.

El secretari d'Estat ha insistit que el sistema d'avaluació estarà informatitzat per ser objectiu i homogeni per a tots els departaments amb uns indicadors molt clars per decidir si s'han assolit o no i es facilitaran formacions i guies de suport per definir les fites. Cornella ha recalcat que els objectius han de ser "mesurables, assolibles i realistes" en els metes que es marquin i seran definits pel Govern, pel departament, per l'àrea i també individuals per a cada funcionari. I ha assenyalat que l'avaluació serà sempre individual encara que es marquin objectius col·lectius per als ministeris o departaments.

Marc Cornella ha ressaltat que tot i la voluntarietat del procés, tal com fixa la Llei de Funció Pública, "esperem que tingui èxit" i que aplegui la majoria els funcionaris perquè ha de servir per millorar l'Administració. El Govern fixarà una partida pressupostària abans de cada etapa amb la dotació que es repartirà en primes.

El calendari de Funció Pública estableix que una vegada aprovat el reglament, a principis del 2025 s'elaborin les guies de formació, i es nomenin els comitès avaluadors. Al maig del 2025 es disposaria de l'aplicació informàtica per implementar l'AvAc i al juny vinent es començarà a parlar dels objectius emanats des del consell de ministres i les direccions dels ministeris.