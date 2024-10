Andorra Telecom imparteix formacions per fomentar el benestar digital

Publicat per Redacció Andorra La Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha impartit avui dues formacions per impulsar iniciatives entorn el benestar digital de la ciutadania. La primera ha estat dirigida als alumnes del programa Fent Camí, de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. Sota el títol Espais digitals protegits i segurs. Tria el que veus al mòbil, no deixis que et faci mal, a les instal·lacions de Telecom Andorra a Santa Coloma, Jordi Camós, el formador, s'ha adreçat a una quinzena d'alumnes i ha exposat el funcionament de les xarxes socials, els jocs i les aplicacions, així com les conseqüències que poden derivar un mal ús d'aquestes.

La segona sessió emmarcada a la 7a Setmana de la gent gran, del comú de Sant Julià de Lòria, ha estat dirigida a ciutadans de major edat. Més d'una vintena de persones han assistit a la xerrada, celebrada a la sala Glòries del comú de Sant Julià de Lòria, on Camós, ha informat sobre com navegar de forma segura per la xarxa, per evitar els intents d'estafa, i augmentar la seguretat en els nostres dispositius.

Aquestes formacions es troben dins el marc de la Responsabilitat Social Corporativa de la companyia que vol fomentar el benestar digital entre la ciutadania. D'aquesta manera, forma els andorrans perquè puguin gaudir dels avantatges d'Internet i prenent consciència dels riscos i perills que poden comportar un mal ús.