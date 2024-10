Alerta pels casos de frau en lloguers de pisos o habitacions

L’arribada imminent de temporers amb necessitat de trobar un lloc on viure està fent proliferar anuncis de lloguers fraudulents a través de les xarxes socials per treure rèdit de la gran necessitat d’habitatge; la manera d’actuar és usar pàgines o canals que utilitzen aquests treballadors per colar missatges que el que pretenen és obtenir diners per avançat o dades personals dels perjudicats per després desaparèixer. Un modus operandi del qual torna a alertar Argentinos en Andorra després de rebre alertes d’una dotzena d’afectats per fraus d’aquest tipus la darrera setmana.

El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, lamenta que la necessitat de trobar un sostre en un context molt complicat fa que la gent acabi caient en trampes d’aquesta mena que, per exemple, apareixen a grups de Facebook de temporers sense filtres en les publicacions, els mateixos en què les potencials víctimes –treballadors que ja tenen data d’arribada– difonen qui són i que busquen on allotjar-se. El frau neix sovint en anuncis inserits per participants anònims que llencen l’ham –pis per compartir, habitació per llogar en una determinada parròquia– i quan se’ls contacta en missatges privats no són a Andorra i demanen diners per avançat. Ponce alerta que amb la proximitat de la temporada d’hivern “va a més” i per això torna a insistir les persones que estan buscant lloguer que prenguin unes precaucions bàsiques que recull en una recomanació difosa través de les xarxes de l’entitat: parar atenció amb els perfils que anuncien l’espai per arrendar, especialment publiquen com a “anònim” o amb números de telèfon que no són d’Andorra, no donar dades personals abans de conèixer personalment aquestes persones i els pisos, i evitar pagar per avançat si no es té la certesa que aquestes persones realment existeixen.

Els casos que els han arribat o bé els han piratejat comptes de WhatsApp i xarxes socials o bé han pagat i després han perdut la pista de qui els oferia allotjament i per descomptat els diners. L’entitat recomana denunciar-ho malgrat que admet les dificultats per la falta de dades que puguin conduir cap al responsable del frau. “La facilitat que donen les xarxes per difondre aquests missatges afegit a la necessitat de trobar un habitatge està provocant aquestes situacions”, lamenta el responsable.