Tret de sortida al programa sobre emprenedoria de l’IESE impulsat per Creand Crèdit Andorrà

Creand Crèdit Andorrà dona el tret de sortida al programa 'Les claus per emprendre amb èxit', una nova iniciativa impulsada des de la Càtedra Creand d'Emprenedoria i Banca a l'IESE. La formació va a càrrec de l'escola de negocis IESE i té la col·laboració de la Universitat d'Andorra. El curs es desenvoluparà tots els dimarts del mes d’octubre, des de l’1 fins al 29, de 9 a 18 hores.

Es tracta d’una formació amb un alt grau de personalització que permetrà als participants capacitar-se i assolir els coneixements necessaris per entendre el procés de l’emprenedoria, des de la detecció d’oportunitats fins al creixement de l’empresa. Les sessions són impartides per professors de l’IESE i de l’UdA, i s’han estructurat en cinc mòduls per facilitar la reflexió sobre les diferents fases de l’emprenedoria, com l’anàlisi d’oportunitats de negoci, la generació d’idees, la creació de models i plans de negoci, la constitució de l’empresa, els primers passos i el creixement posterior.

La directora de banca privada de Creand Crèdit Andorrà, Laia Grau, ha participat en l’acte de benvinguda, en el qual ha destacat que “gràcies a la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE podem acostar a Andorra una formació com aquesta, a càrrec d’una escola de negocis global i referent com és l’IESE, amb una metodologia diferencial i molt personalitzada, alhora que creem sinergies amb una institució educativa com la Universitat d’Andorra i contribuïm a l’evolució de l’emprenedoria del país”.

També han participat en l’acte Guillermo de Prat, director de programes Executive Education de l’IESE Business School, i Albert Fernández, director acadèmic del nou programa i director de la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE, així com Montserrat Casalprim, directora del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra.

Es tracta de la primera formació que impulsa la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE, que té com a objectiu posar a l’abast de la societat coneixements, reflexions i anàlisi sobre aspectes que influeixen en el desenvolupament econòmic i del món empresarial, concretament del teixit emprenedor.