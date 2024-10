Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d’Inspecció de Treball no ha hagut d’efectuar cap inspecció a l’obra de l’heliport de la Caubella. Aquesta ha estat la resposta de l'executiu a les preguntes de formulades pel conseller socialdemòcrata Pere Baró, tot afirmant que, en cas d’efectuar inspeccions per controlar el compliment de la norma en matèria de seguretat i salut en el treball, sigui d’ofici o bé a instància d’una denúncia o accident laboral, qualsevol dels inspectors adscrits al Servei d’Inspecció de Treball està habilitat per fer-les. El cost del compliment de totes les mesures de seguretat i salut que ha d'efectuar el contractista per les dues primeres fases, s'ha establert en 40.080 euros, repartits mensualment en els divuit mesos previstos per dur a terme els treballs, afirma Govern. Les Inspeccions, segons es justifica en la resposta, no estan subjectes a cap periodicitat, sinó a quan es requereixin per un cas especial, i el cost d'aquestes correspon al cost del funcionament del mateix Servei d'Inspecció de Treball.

Baró també va preguntar sobre la planta endèmica dels Pirineus i el seu trasplantament, el qual Govern ha afirmat que es va dur a terme el dijous 26 d'octubre del 2023, i en una visita posterior en data de 2 d'agost de 2024, on se’n conclou que els treballs de trasplantament han funcionat i que la ubicació escollida ha estat adequada. Per aquest motiu s’acorda, entre els tècnics del DMAS i l’ARI, que s’efectuarà novament una visita a finals de juliol o principis d’agost del 2025 per dur a terme un cens demogràfic acurat dels exemplars trasplantats.