Setembre ha estat plujós i més fred de l'habitual

El mes de setembre ha estat plujós i amb una anomalia de temperatura de 0,4 graus negatius, cosa que no passava des del gener del 2023, tal com apunta el resum climàtic del mes de setembre d'Acció Climàtica. La temperatura mitjana d'aquest setembre ha estat de 14,8 graus, mentre que la precipitació acumulada s'ha situat en els 93,1 litres per metre quadrat.

L'inici del mes va ser càlid, amb la temperatura màxima que va arribar el 2 de setembre a 29,1 graus al termòmetre de la Borda Vidal, però les temperatures van descendir ràpidament, i el dia 4 ja es van registrar les primeres temperatures negatives a alta muntanya, amb la temperatura més baixa del mes, registrada el dia 14, a la Solana, amb el termòmetre que marcava 4,6 graus negatius. Cal recordar que, just l'endemà, l'estació de la Borda Vidal va registrar un rècord de temperatura mínima, amb 1,2 graus positius.

Pel que fa a les precipitacions, el setembre ha estat lleugerament per sobre del normal, amb acumulacions més generoses al nord i més discretes a l'est del país. Els dies més plujosos van ser entre el 19 i el 22 de setembre, amb acumulacions de fins a 20 litres el dia 21. Aquest mes de setembre ha estat el més plujós des del 2021.