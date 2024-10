Ratificada la pena del condemnat per apunyalar un amic

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El condemnat a set anys i mig de presó per apunyalar un amic i amenaçar la seva dona complirà la pena prevista de set anys i mig de presó. Ho va decidir ahir el Tribunal Superior, que va desestimar el recurs d’apel·lació de la defensa. Així i tot, l’home va quedar absolt d’un dels càrrecs als quals s’enfrontava: el del delicte menor de maltractaments en l’àmbit domèstic, que va quedar integrat dins del delicte de violència de gènere, segons es recull a la sentència.

Els fets van passar el 12 de maig del 2023, quan la dona de l’agressor i un amic seu es disposaven a recollir un moble del domicili on vivia la parella. Quan van entrar a casa seva, van trobar l’home en estat d’embriaguesa amb una ampolla de whisky i un ganivet a la mà. Segons va declarar l’amic, en veure la situació va desarmar-lo i va deixar l’arma a la pica. Les discussions van continuar i finalment van acabar amb un forceig, l’apunyalament i, posteriorment, el condemnat va rodejar el coll de la seva parella amb un altre ganivet més llarg. A causa de la baralla l’amic de la parella va necessitar punts de sutura per la ferida a la zona de les costelles.

El Tribunal de Corts va condemnar a set anys i mig de presó l’acusat per apunyalar “amb la voluntat de matar” i per posar un ganivet al coll de la seva parella. L’home va ser condemnat també a pagar 4.209 euros a una de les víctimes i a estar 10 anys sense entrar en contacte amb elles pels crims d’escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort amb arma i amenaces no condicionals de mort, així com delictes de violència de gènere i maltractaments. D’aquest últim va quedar ahir absolt.