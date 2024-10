El projecte Tàndem s'allargarà durant sis mesos i es reflectirà en la nota final de l'alumne

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats fa una gran aposta pel projecte Tàndem de Formació Professional. La novena edició d'aquesta proposta, que té per objectiu que els alumnes de formació professional del país desenvolupin projectes innovadors per les empreses, ha estat inclosa dins el currículum acadèmic com a competència transversal, segons s'ha anunciat aquest matí. D'aquesta manera, els alumnes treballaran durant sis mesos conjuntament amb les empreses seleccionades i el treball realitzat formarà part de la nota final de l'alumne.

Aquestes són les dues grans novetats que es trobaran els estudiants que participin en el programa d'aquest curs, ja que les vuit edicions anteriors només tenien una durada de tres mesos i no es veia reflectit en la nota final de l'estudiant. Enguany, hi haurà 68 alumnes que estaran repartits en 11 equips i hauran de fer d'assessors i desenvolupar solucions per a tres empreses que ha escollit Andorra Business: Globalrisc, Sira i Montpackers. Durant tot aquest temps, un total de 27 empreses han participat en aquesta iniciativa impulsada per Andorra Business i el ministeri.