Només un incendi forestal durant l'estiu

Els bombers han efectuat només una intervenció d'incendi aquest estiu, segons es desprèn dels resultats de la campanya estival d'incendis forestals. Aquest únic incendi forestal va ser originat per l'impacte d'un llamp, a finals de juny, a Arinsal, i es va resoldre sense cap afectació destacable. La temporada d'estiu ha sumat, aquest any, 83 dies, allargant-se del 22 de juny al 15 de setembre.

D'altra banda, el servei Meteorològic ha activat onze avisos per temperatures altes. Quatre d'aquests han estat avisos taronja i set grocs. Aquests avisos taronges, han donat peu a l'activació de prealertes per part de Protecció Civil. Pel que fa a perill d'incendis forestals, els butlletins han informat de set dies de perill alt, cinc al sud del país i dos al centre. No hi ha hagut cap jornada amb perill d'incendi extrem.

Amb tot, la campanya d'estiu tanca amb un balanç positiu gràcies a la bona coordinació entre tots els actors.