Medi Ambient ha autoritzat tres plans parcials des del desembre del 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de Govern ha emès un informe favorable de tres plans parcials des de que va entrar en vigor la Llei d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes amb el desenvolupament del reglament el 14 de desembre del 2023. La normativa fixa que els plans parcials que es presenten als comuns i que aquests aproven ha d'anar acompanyat d'un informe ambiental i aquest és el que analitza el Govern, segons una resposta a la consellera socialdemòcrata Susanna Vela.

La parlamentària demanava quants plans parcials ha aprovat l'executiu des de que està en vigor la llei i el Govern respon que només s'avaluen els informes mediambientals perquè l'aprovació del pla per construir és competència comunal. I es detalla que Medi Ambient ha rebut 11 sol·licituds de plans parcials, n'ha avalat 3 està en fase d'espera de rebre informació complementària per manca d'informació en altres 8 peticions. Els tres plans amb informe favorable són el de la Borda Blau a Andorra la Vella, del prat d'Emprivat, també a la capital, i per a una reparcel·lació a Sant Julià, segons publica el Butlletí del Consell.

El Govern remarca en la resposta a Vela que la legislació aprovada darrerament en matèria ambiental i urbanística suposa "un gran pas endavant" en el reconeixement que és necessari moderar el creixement urbanístic perquè sigui sostenible, i compatibilitzar-lo amb la preservació dels recursos naturals. I destaca que els estudis de capacitat de càrrega màxima dels comuns han de servir per avançar en la mateixa línia, com també ho farà la llei òmnibus de l'habitatge i el creixement sostenible que es troba en fase d'esmenes.