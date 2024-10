La majoria dels terratrèmols que s’han notat els darrers anys han tingut l’epicentre fora del país

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca + Investigació posa en marxa l’Observatori del Risc Sísmic per facilitar l’accés de la població a la informació relativa als terratrèmols detectats al Principat. La informació que ofereix el nou organisme s’elabora amb dades recollides de diferents fonts: registre dels sismògrafs, estudis i informes i enquestes als ciutadans. La majoria dels terratrèmols que s’han notat a Andorra els darrers anys –assenyala l’AR+I– han tingut l’epicentre a l’entorn proper del Principat, tot i que han marcat magnituds molt baixes.

“Hem volgut recopilar tota la informació i totes les eines de gestió al voltant d’un fenomen que és important al país i no s’ha d’oblidar. Andorra és un país que es troba al mig dels Pirineus i presenta una sismicitat moderada. Això significa que podem viure terratrèmols importants cada bastants anys. És important estar preparats”, ha indicat Natàlia Gallego, investigadora i geòloga. El conjunt de la informació (mapes, historial, estudis, registres de la sismicitat diària, preguntes bàsiques...) es pot consultar a nova web que l’AR+I ha estrenat avui: terratremols.ad.

“La freqüència dels terratrèmols registrats a Andorra durant els últims entra dins de la normalitat, de la sismicitat habitual del país. Darrerament, la gent potser està una mica més sensibilitzada per l’activitat de la sèrie sísmica d’Os de Civís. Ara sembla que l’activitat s’està reduint”, ha afegit Gallego, que anima a la ciutadana a participar en les enquestes de l’observatori per poder tenir més dades de l’experiència ciutadana: “La participació ens permet determinar amb més agilitat com s’ha percebut el terratrèmol i obtenir les dades d’intensitat”.