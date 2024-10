Govern aportarà 27.000 euros anuals a Càritas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i Càritas Andorrana han signat un conveni, que renova l'existent, on l'executiu es compromet a efectuar una aportació de 27.000 euros anuals per al finançament del conjunt de programes i projectes socials de Càritas, com ara el banc d'aliments, el voluntariat o el servei de suport.

La signatura de l'acord ha tingut lloc aquest dimarts a l'edifici administratiu del Govern, i ha anat a càrrec de la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas. Les accions del conveni, que té vigència fins al 31 de desembre de 2028, tenen la finalitat de la integració plena en la societat i la participació activa en la comunitat de totes les persones beneficiàries dels programes, així com la normalització de la vida i l'autonomia de les persones beneficiàries.