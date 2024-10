Espot vol "implicar cada vegada més" a la població en la vida política

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, han rebut els membres de Visura Ciutadana, un òrgan independent impulsat per l'executiu per fomentar la participació ciutadana, i que avui compleix un any. Durant la trobada, Espot ha posat en relleu el paper de la Visura com a “eina innovadora que ens permet connectar amb la societat d’una manera molt més directa i efectiva”. “Ens mantenim ferms en l’objectiu d’implicar cada vegada més la ciutadania en la vida política i en les decisions que ens afecten a totes i a tots”, ha afegit.

Formada per deu ciutadans independents, la Visura esdevé una mostra representativa de la societat del país que té entre les seves funcions la interlocució amb els principals actors polítics i institucionals per abordar temes d’interès general. Es concep com un òrgan de consulta amb capacitat d’emetre informes no vinculats o criteris sobre polítiques públiques, creant un canal de comunicació bidireccional, estable i suplementari als ja habituals.