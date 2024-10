El detingut al riu queda en llibertat perquè no estava en condicions de declarar

“Deplorable.” La mare del noi que diumenge va ser detingut banyant-se al riu a la carretera de la Rabassa amb 110 grams d’haixix no tenia paraules per definir el seu estat de xoc. Porta anys batallant per aconseguir que el noi, de 24 anys, sigui sotmès a un tractament “perquè algun dia passarà alguna cosa”. Pateix esquizofrènia, paranoia i té addicció a tota mena de drogues i alcohol. La Natalhie, ara ja a través d’una advocada, intenta que la justícia declari la seva incapacitat per aconseguir que faci un tractament “perquè ell no està en condicions de decidir, no és conscient de la seva gravetat”.

“No puc creure que l’hagin deixat marxat de la unitat d’aguts amb el seu historial en el seu estat” Nathalie, Mare

És la desesperació d’una mare que no sap a qui acudir. Fa més d’una setmana li van donar l’alta de la unitat d’aguts de l’hospital –va ingressar per ordre de la Batllia– i la Natalhie no entén que el deixessin anar. Va ser valorat per dos psiquiàtres, que no van trobar criteris d’ingrés involuntari, segons es va informar a la Nathalie. “M’han dit que l’havien vist dormint pels carrers de Sant Julià i tinc por que es posi en alguna baralla.” De fet, és reincident. Ja va ser detingut per un altercat en una autoescola. Diumenge la policia també se’l va endur, però ahir, a les dotze del migdia, va quedar en llibertat. El fiscal va deixar sense efecte la detenció perquè no estava en condicions de declarar i el psiquiatre tampoc va preveure la possibilitat d’ingressar-lo. La mare es mostra sorpresa que quedés en llibertat portant droga a sobre.

La Natalhie està indignada, enganxada al telèfon. Tampoc entén que la batlle no autoritzés perllongar l’estada a aguts. L’unica forma d’ajudar-lo és que se l’incapaciti i internar-lo per a un tractament. Ahir va tenir coneixement de la situació del noi per la premsa i li ha tornat a perdre la pista, segurament fins que en faci una d’altra. El va veure passar des de la parada del bus i el va perdre de vista. En aquesta darrera setmana alguns veïns li han comentat que havien vist el jove voltant per Sant Julià, “sense prendre la medicació”. Reclama una solució, no sap a qui acudir encara que creu que és necessari un informe psiquiàtric perquè la batlle adopti la decisió que tant espera. Ho ha intentat tot. Va estar cinc mesos a CITA (centre de desintoxicació a Mataró) i va acabar marxant. La mare suplica ajuda d’algun responsable per posar fi a aquests sis anys de turment. Té clar que el noi no pot seguir en aquesta situació: “Farà mal a algú.” Als 16 anys es va endinsar al món de les drogues amb la marihuana. Ha passat per l’UCA sense resultat.