El comú garanteix el compromís amb Naturland després de la crida d’Ajona a invertir-hi

El director general de Naturland, Xabier Ajona, assegura que fer noves inversions a l’ecoparc lauredià és cada vegada més urgent. “Estem en un moment en el qual s’han de prendre decisions. Mentre estem en pausa la resta continuen avançant”, va afirmar ahir en declaracions al programa matinal de Ràdio Nacional d’Andorra.

“[...] S’han de prendre decisions. Mentre estem en pausa la resta continua avançant” Xabier Ajona, Director general de Naturland

Si volem que el parc tiri endavant “hi hem d’invertir”, va insistir. Ajona va recordar que l’oferta de productes d’oci a l’aire lliure d’estiu ha crescut “moltíssim”, tant al Principat com al conjunt del Pririneu. Encara no fa gaires anys no existien atraccions com els miradors de Tristaina (juliol del 2021) i del Roc del Quer (juny del 2016) i el pont tibetà (juny del 2022). “La manera de mantenir l’interès del mercat és que l’oferta sigui cada vegada millor. Aquest és el camí que està seguint el país”, va recalcar.

“El comú manté el suport a Naturland perquè assoleixi l’autosuficiència” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià



Naturland no va presentar cap novetat important aquesta temporada d’estiu. Ajona atribueix l’endarreriment als canvis en el consell d’administració de Camprabassa, la societat que gestiona Naturland, a conseqüència dels resultats de les eleccions comunals del desembre passat. La majoria actual al capdavant del comú de Sant Julià de Lòria “vol analitzar molt bé quines eren les inversions” que la direcció del parc havia previst per als anys vinents. “I això, inevitablement, ha provocat una aturada”, va assenyalar Ajona. Una parada que s’ha fet en un any difícil, marcat per una meteorologia adversa i, en conseqüència, una caiguda dels visitants.

“Cal prendre una decisió i aquí no hi ha mitges tintes. És blanc o negre [...]”

Josep Majoral, Conseller de la minoria

El director general de Naturland va admetre, durant l’entrevista, que la situació de l’empresa ha provocat que alguns membres del seu “nucli dur” hagin decidit plegar i buscar feina en altres empreses. “Quan sorgeixen aquests períodes d’incertesa i de dubte és normal que es valorin ofertes de feina que en un altre context no s’haurien valorat”, va apuntar.

COMPROMÍS

Per la seva part, el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va reiterar al Diari que el comú està compromès amb el futur de Naturland. N’és un exemple l’aval a noves línies de crèdit per finançar inversions que la corporació va aprovar al començament de mandat. Cairat va voler traslladar un missatge de “tranquil·litat”, i va anunciar que en els mesos vinents es faran “algunes inversions” a Naturland que es presentaran la temporada d’estiu vinent.

En qualsevol cas, el cònsol va assegurar que “el comú manté el suport a Naturland perquè assoleixi l’autosuficiència”. Que el parc sigui capaç de sobreviure només gràcies als fons generats per la pròpia activitat és l’objectiu principal del pla de viabilitat, aprovat per la junta general de Camprabassa l’estiu del 2021.

D’altra banda, el conseller del grup de la minoria al comú lauredià Josep Majoral va assegurar que, si es vol tirar endavant Naturland, cal fer noves inversions. Segons va explicar Majoral en una conversa amb aquesta publicació, en la darrera assemblea d’accionistes de Camprabassa els auditors encarregats de supervisar la implementació del pla de viabilitat, entre altres tasques assignades, van afirmar “literalment” que “en els últims quatre anys s’ha posat el motor a punt i ara el que cal és posar-hi gasolina”.

Majoral va reclamar a la majoria que no mantingui el parc en una situació d’incertesa. “Cal prendre una decisió i aquí no hi hi ha mitges tintes. És blanc o negre, tancar-lo o donar-hi el suport necessari perquè tiri endavant”, va afirmar.