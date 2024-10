La CASS contractarà una trentena de treballadors

Entre vint i trenta treballadors més. Aquest seria el nombre de persones que necessitaria incorporar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), segons va manifestar ahir Marc Galabert, president del consell d’administració de la parapública, al programa Parlem-ne, de Diari TV. Sense estar sota mínims, Galabert va admetre que per ser “més eficients en el control intern” caldria contractar una trentena més de mans. La possibilitat o no de fer efectiva aquesta contractació dependrà, sobretot, de l’aprovació del pressupost previst per al 2025. Un pressupost “ambiciós” que, a banda de millorar el funcionament intern de la CASS en àrees diverses, també donaria un impuls al projecte d’informatització i digitalització que requereix l’actual sistema de la parapública. “Tot depèn, però, dels recursos que es tenen”, va apuntar Galabert.

Per al president, el projecte de digitalització és prioritari i urgent, especialment en un cas d’aprovació de l’acord d’associació. En un marc d’encaix amb la UE, Andorra hauria d’afrontar relacions amb diverses administracions sanitàries (27 concretament). L’entrada en vigor de l’acord, doncs, afectaria plenament la CASS. Una afectació que seria “pràctica” i atenyeria qüestions com ara la cobertura de les urgències sanitàries dins la UE o la totalització de les pensions si algú cobra prestacions d’un altre país comunitari. Tot i així, amb pacte o sense, Galabert va admetre que cal “una major digitalització” que faciliti la “dinamització i l’agilitat” del sistema.

El pressupost ambiciós anunciat per Galabert inclou el dèficit que genera la parapública, és clar. Durant el primer semestre d’enguany, el dèficit sanitari s’ha enfilat fins als 15 milions d’euros, “però ja és el que ens havíem marcat per a aquest any”. “Les xifres”, va assenyalar, “van encaixant”. Galabert té una explicació per al “dèficit important” que de la parapública: “La població cada cop està més envellida, els tractaments mèdics impliquen més cronicitat i les cures són més costoses.”

L’any passat el dèficit va ser menor, d’entre tres i quatre milions menys; la inflació és la principal causa apuntada pel president per explicar aquest augment. Quant a l’equilibri entre despesa i ingressos, Galabert sosté que “la CASS pressuposta molt bé la despesa, que ara tenim calculada en 30 milions, però no preveu amb tanta exactitud els ingressos, que depenen de variables menys previsibles com ara la marxa de l’economia”. En aquest sentit, Galabert considera que la CASS és “una caixa negra” que rep ingressos per cotitzacions i assumeix despeses per prestacions. Informació i gestió concentrades.

Preguntat per un replantejament de la cobertura de certs actes mèdics, Galabert va expressar que la CASS no és qui per aprovar o rebutjar. En tot cas, el que els pertoca, va dir, és “proposar” i treballar per “l’eficiència i suficiència del sistema”. “No podem deixar de tenir cura de les persones.” Quant a abusos detectats, va referir-se, per exemple, als destapats en els casos de baixes. I és en aquest àmbit on hi ha una mancança més evident de personal: “Volem augmentar la xifra d’inspectors. Ara només en tenim cinc. Treballem amb una major ambició de control.” Tot i que, com sempre, el perfeccionament de la vigilància “depèn dels recursos”.

REFORMA URGENT DEL SISTEMA DE PENSIONS Galabert va fer una crida als polítics per treballar amb celeritat en una reforma profunda del sistema de pensions. “Calen mesures estructurals perquè la situació és preocupant.” El president de la CASS situa aquestes mesures sota tres pilars fonamentals: un augment de la cotització i una revaloració dels punts, un pas més cap a un sistema mixt (“pensions públiques complementades amb plans de capitalització de l’empresa”) o una capitalització privada. “No són mesures excloents.” Un quart pilar –va afegir– és el reforç de l’educació financera: “L’economia domèstica té poca presència en el debat públic. És necessari explorar com se’ns explica tot això.” Pel que fa a la branca de jubilació, el superàvit del primer semestre ha estat de 22 milions.