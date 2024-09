Rèquiem de les cabines

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan pensem en cabines telefòniques, la primera imatge que ens ve al cap és Londres. Els turistes van bojos per fotografiar-s’hi, però no cal viatjar tan lluny per veure de prop aquests aparells històrics de la via pública. A Andorra també se’n poden trobar, de cabines, i no precisament poques. Actualment, n’hi ha 125 repartides per tot el país i, malgrat que sembla que no les faci servir ningú, les xifres són sorprenents.