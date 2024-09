Nova envestida contra la llei òmnibus de la Coordinadora

Després d’un estudi “en profunditat” del text, la Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra reclama que la llei òmnibus –en tramitació parlamentària actualment– limiti amb més severitat el poder dels especuladors. En un comunicat fet públic ahir, en què s’exposen les conclusions resultants de la lectura de la llei, l’entitat sosté que el projecte del Govern “presenta poques mesures realment efectives per frenar la concentració de la propietat i la pujada artificial dels preus”. La Coordinadora considera que, “tal com es plantegen al text”, les restriccions a la inversió estrangera i la mobilització dels pisos buits són propostes “poc concretes”, “insuficients” i “fàcilment evitables pels grans propietaris”.

Un altre punt crític de la llei òmnibus –assenyalen– és la manca de definició de la gestió social dels habitatges buits i turístics. Asseguren que el plantejament actual té escletxes que permetran als propietaris esquivar les limitacions. Expressen també la necessitat de crear “un registre de la propietat accessible” que faciliti la identificació i penalització dels grans tenidors. Volen impedir que es puguin mantenir els pisos buits “amb fins especulatius”. Quant al fre de la inversió estrangera, l’entitat avança que les mesures previstes en aquest sentit no seran efectives, ja que estan més dirigides a “protegir els interessos de les elits econòmiques nacionals” que no pas a bastir “una veritable política de defensa de l’habitatge per a les classes populars”.

Amb tot, el comunicat també inclou el reconeixement d’alguns “encerts”, com ara “la voluntat de limitar l’especulació immobiliària” o la intenció de traspassar habitatges d’ús turístic al parc de lloguer públic.

MOBILITZACIÓ COMBATIVA

A manera de resum, la Coordinadora per l’Habitatge Digne a Andorra emet un missatge d’urgència i planteja la “necessitat d’un canvi estructural” de la llei, que qualifica de poc ambiciosa. Aquest canvi hauria d’incloure “mecanismes de protecció efectiva per als llogaters” i un full de ruta a “llarg termini” per “incrementar significativament el parc públic d’habitatge”.

En últim lloc, el col·lectiu, que vol “contribuir al debat públic”, esperona els ciutadans a “organitzar-se i mobilitzar-se” de manera “democràtica i combativa” per assolir els “elements imprescindibles” del canvi reclamat: l’augment del parc públic, la limitació de preus del lloguer i la regulació del cost de venda.

L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE TERRES ANDORRANES ACUSA EL GOVERN D'INTERVENCIONISME Preocupació en el si de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes. A través d’un comunicat enviat ahir als mitjans de comunicació, l’APTA es mostra amoïnada i molesta per “la tendència” del Govern i els comuns de “disposar de manera lliure i unilateral dels béns de la propietat privada”.



Així, l’associació considera necessari enviar un missatge de posicionament ferm quant a la “defensa dels drets de la propietat”. “La propietat privada no està a la lliure disposició de cap administració pública per regular i mitigar tendències econòmiques globals”, alerta.



L’APTA no nega l’existència d’una problemàtica greu i creixent que afecta el sector de l’habitatge. Parla, de fet, d’un “afer sensible”. I en aquest sentit, fa valdre una actitud de col·laboració amb el Govern que “mai ha estat considerada”.



L’associació critica la direcció del Govern pel que fa a la llei òmnibus: “Ha entrat en una dinàmica perillosa intervencionista i de requisició”. I lamenta que es col·loqui els propietaris al centre: “Per mitjà d’aquesta llei se’ls culpa injustament i se’ls assenyala com a responsables de la crisi”. Apunta, a més, dues conseqüències de les mesures legislatives: un context de “clara inseguretat jurídica” i la “recessió en l’activitat immobiliària”. Si això no s’evita, assegura, es provocarà “un augment natural dels preus dels lloguers i la perversió del concepte de propietat”.