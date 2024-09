Gallardo va autoritzar el cultiu de cànnabis a una empresa el 2020

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern encara no ha adoptat una posició definitiva sobre el cultiu de cànnabis per a ús medicinal, com es fa en altres països. De moment, ha elaborat quatre estudis i assessoraments externs en relació amb la introducció del cultiu de cànnabis per a la fabricació de medicaments i altres productes d’alt valor afegit, amb un cost total de 99.907 euros. L’anterior legislatura semblava que la iniciativa tenia més suport, però en aquesta ha deixat de ser prioritària.