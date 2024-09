Controlat un jove banyant-se a la Rabassa que portava més de 110 grams d'haixix

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 24 anys va ser detingut diumenge la tarda a Sant Julià de Lòria en possessió d'una bossa amb 111,94 grams d'haixix que duia amagada sota la roba. La policia va ser requerida, a la carretera de la Rabassa, perquè un jove s'havia llençat al riu per banyar-se i es trobaria en estat d'embriaguesa. En el moment en què els agents es disposaven a assistir-lo, el jove es va posar violent i els va començar a insultar i amenaçar. Va ser llavors quan els policies el van registrar i li van trobar la bossa. Per aquests fets, el van detenir com a presumpte autor de delictes contra la salut pública, l'honor i la llibertat.

Controlat un conductor amb una taxa de 0,98

La policia va detenir, aquest cap de setmana a Escaldes, un conductor de 45 anys amb una taxa d'alcoholèmia de 0,98 i a Andorra la Vella un altre conductor, un turista de 28 anys, que circulava en contra direcció i va donar positiu en el control d'alcoholèmia amb una taxa de 0,97.

La matinada d'aquest dilluns, un turista de 38 anys ha estat arrestat per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol quan intentava accedir al Principat per la frontera del riu Runer. Els agents van registrar el vehicle, i van trobar-hi una petita quantitat de marihuana.

Dos arrestats al Pas per incomplir ordres d'expulsió

Dos homes no residents, de 21 i 29 anys, van ser arrestats al Pas de la Casa, com a presumptes autors de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d'expulsió administratives. El primer jove va ser controlat el divendres a la tarda, mentre que el segon va ser arrestat diumenge a primera hora del matí.