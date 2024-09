Meritxell Alcobé en la sessió de tardor de l'APCE

L'hemicicle del consell d'Europa on es celebra l'assemblea parlamentàriaConsell General

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General, formada per Berna Coma, Cerni Escalé, Susanna Vela i Meritxell Alcobé, participa en la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que se celebra des d’avui fins al 4 d’octubre a Estrasburg, França. La sessió de tardor té com a punt destacat el lliurament del Premi Václav Havel 2024, que reconeix les contribucions destacades en la defensa dels drets humans. En aquesta sessió, es ratificarà el nomenament de Meritxell Alcobé com a membre suplent en substitució de Salomó Benchluch.

Al llarg de la setmana s'abordaran temes com la detenció de Julian Assange, la situació actual d'Ucraïna i la necessitat d'una estratègia europea per combatre el tràfic il·lícit de persones migrades. A més, també es debatran temes com la situació dels drets humans a l'Azerbaidjan, la situació a l'Iran i la millora de les condicions de les treballadores sexuals i les víctimes d'explotació sexual.