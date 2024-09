Cicle de cinema per celebrar el 20è aniversari de l'adhesió a l'organització de la Francofonia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest any fa vint anys de l'adhesió d'Andorra a l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), i per aquest motiu, el ministeri d'Afers Exteriors ha decidit organitzar un cicle de cinema francòfon. El cicle, d’accés gratuït recollint l'entrada anticipada als cinemes, tindrà lloc durant quatre dimarts no consecutius a les 20.15 hores als Cinemes Illa Carlemany i s’iniciarà aquest pròxim dimarts 8 d’octubre.

La pel·lícula ‘Zaineb n'aime pas la neige’, serà l'encarregada d'inaugurar el cicle. Aquesta sessió comptarà amb la participació de la directora, Kaouther Ben Hania, i en acabar la projecció se celebrarà un cinefòrum. El dimarts 29 d’octubre serà el dia de la segona pel·lícula amb ‘Freda’ de Gessica Généus, premiada al Festival de Cannes i representant de Costa d’Ivori als Premis Òscar.

‘Atlantique’ de Mati Diop és la tercera pel·lícula que forma part del cicle i es projectarà el 26 de novembre. El film va ser guardonat pel premi del jurat a Cannes. A més, el mateix dia se celebrarà una taula rodona amb diversos convidats relacionats amb la Francofonia. Per cloure el cicle, el 10 de desembre, es projectarà la pel·lícula ‘La miséricorde de la jungle’ de Joël Karekezi, premi Etalon d’Or al Festival panafricà de cinema i televisió de Ouagadougou (FESPACO).