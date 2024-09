Canillo i Encamp resolen un conflicte territorial històric

Publicat per Ignasi de Planell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols d’Encamp i Canillo, Laura Mas i Jordi Alcobé, es van donar sis mesos el 23 de març per fixar un preu just a pagar per l’ocupació de terreny del giny d’Ensisa a la zona del pla de les Pedres, que pertany a Encamp des del 2000 arran de la sentència sobre els terrenys de Concòrdia. I sis mesos han trigat: dimecres 25 de setembre es va tancar l’acord entre ambdues corporacions i Canillo pagarà anualment a Encamp una quantitat que es mou prop dels 175.000 euros. El mètode per calcular una xifra que satisfés les dues parts ha estat un dels grans esculls en les negociacions, durant les quals s’han previst diverses possibilitats. Com ara la de fer-ho en funció del nombre de pilones del telecabina, que són un total de dinou, que suposa que serien uns 9.000 euros per cadascuna. El conveni posa fi a un conflicte que s’arrossegava des de fa dècades i s’ha elaborat de manera que preveu totes les variables que es podrien plantejar en un futur i deixa clar tot el que es pot i no es pot fer a la zona. Com, per exemple, en el supòsit que una de les parts decidís recórrer a la justícia per qualsevol imponderable queden establertes les compensacions econòmiques que rebria l’alta part per les inversions efectuades. Una situació que amb els actuals mandataris sembla impensable perquè ha estat determinant el seu tarannà polític en optar per diàleg en comptes de perdre temps i diners públics en inacabables demandes a la Batllia per resoldre les desavinences, com van fer els seus antecessors. Canillo pagarà a partir d’ara una xifra anual pel giny, tal com s’havia establert en el seu moment, però segons el pacte que Mas i Alcobé van firmar al santuari de Meritxell a principi d’any, obté com a contrapartida el compromís per part dels cònsols encampadans de no promoure cap acció contra el telecadira que explota Ensisa. L’acord superarà l’últim tràmit amb la validació en les respectives sessions de consell de comú extraordinari que se celebraran dijous vinent.