Èxit de les editorials del país a la Setmana

Si el canvi de dates i d’ubicació de la Setmana del Llibre en català feien presagiar als editors andorrans una baixa en les vendes, la realitat ha esvaït completament els seus temors. I no només això, sinó que enguany l’estand d’Andorra al passeig Lluís Companys ha registrat un increment substancial de les vendes, fins al punt que dijous passat ja s’havien superat les vendes totals del 2023. Des de l’Associació d’Editors d’Andorra consideren que finalment la incidència de coincidir amb les Festes de la Mercè no només no ha estat negatiu quant a competència, sinó que encara ha portat més gent a la Setmana en els dos dies que eren tradicionalment els més fluixos, el dilluns i el dimarts. Per tot això, són del parer que tornar al centre de la ciutat seria la millor opció i que, fins i tot, fer coincidir la Setmana amb la Mercè té més sentit que amb la Diada.