Roser Calvo publica el seu primer llibre 'La dèria de viatjar'

L'editorial Llamps i trons presenta la publicació de 'La dèria de viatjar', el primer llibre de Roser Calvo, filòloga catalana i professora de llengua i literatura. Aquesta obra, que forma part de la col·lecció Zeus, és un relat autobiogràfic en forma de dietari de viatges en què l'autora narra la seva experiència viatjant durant sis mesos per països com Malàisia, Tailàndia, Austràlia i Indonèsia. A través de les seves pàgines, Calvo comparteix la seva passió per conèixer nous horitzons i descriu com va trencar la rutina per seguir el somni de viatjar.

Calvo ha pogut presentar la seva obra aquest cap de setmana en el marc de la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, on ha explicat les seves vivències i reflexions sobre el seu viatge per diversos continents. Aquesta cita literària ha servit com a punt de trobada entre lectors i escriptors, i ha permès a l'autora compartir de manera propera i directa la seva experiència amb els assistents.

Després d'aquesta primera presentació, la pròxima trobada amb l'autora tindrà lloc el dijous 3 d'octubre a les 19 hores a la Biblioteca Comunal d'Ordino, on Calvo oferirà una xerrada sobre el procés de creació del llibre i les experiències personals que l'han portat a escriure'l. Posteriorment, el 17 d'octubre a la FNAC d'Andorra, la presentació comptarà amb la participació especial de Xavier Mujal, director general adjunt de Catalunya Ràdio, que acompanyarà l'autora en una conversa sobre les vivències relatades al llibre.