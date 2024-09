Els cotxes alemanys triomfen al mercat andorrà de segona mà

Les importacions alemanyes dominen el mercat del vehicle d’ocasió (de turismes utilitaris, especialment). És una tendència de llarg recorregut, però cada vegada s’intensifica i estabilitza més. Dos motius expliquen aquest panorama: els preus competitius i la bona qualitat dels cotxes importats des d’Alemanya i l’escassa i cara oferta andorrana. Els concessionaris que ofereixen aquest tipus de vehicle funcionen, generalment, de dues maneres: amb importacions a la carta o amb un catàleg semitancat.

“El mercat alemany és el més fiable, però també importem des d’Espanya, França o Bèlgica”

Nuno Fernandes, Automòbils Mercauto





Automòbils Mercauto treballa habitualment amb vehicles alemanys. “Fem importacions a la carta. El client ens diu el que busca i, primer, ho intentem trobar al mercat andorrà. Si no trobem el que demana aquí, procurem tenir-ho a partir d’altres mercats, però no només l’alemany”, explica Nuno Fernandes, comercial. Els altres mercats on cerquen són l’espanyol (“per proximitat”), el francès, el belga o l’italià, però en el cas d’aquest últim “cal vigilar” (revisar que el quilometratge no hagi estat falsejat). Alemanya –diu Fernandes– és un mercat “fiable”. Els cotxes venen “revisats, sabem que no han tocat el quilometratge; no hem tingut mai cap problema”.

“És un mercat extens. Hi ha més producte. Amb diferents equipaments, diferents colors”

Carles Porté, Gerent de Seuwagen



Pel que fa al trasllat, el funcionament depèn del nombre de vehicles que s’han d’importar: “Si només és un, l’anem a buscar; quan es tracta de diversos cotxes, surt a compte contractar una empresa que ens els portin”. Les marques amb més sortida a Automòbils Mercauto són Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi o Porsche. Fernandes considera que l’oferta andorrana és “molt ajustada” i els preus “són molt alts”. “La qualitat, però, també és bona”.

Carles Porté, gerent de Seuwagen, reconeix que la gamma que ofereix el mercat andorrà és “escassa” i sosté que la bona salut de l’alemany és per una qüestió d’oferta, “molt àmplia”. “És un mercat extens. Hi ha més producte. Amb diferents equipaments, amb diferents colors. Tens un catàleg més gran per poder triar vehicles”, apunta. “Quant al producte andorrà, el problema principal és la poca varietat més que no pas el preu”.

Seuwagen, que ofereix vehicles seminous, treballa amb diferents concessionaris a Espanya, França i Alemanya per poder gestionar el trasllat dels cotxes importats. El preu dels vehicles alemanys és “competitiu”. “Són preus que ens permeten portar el vehicle i tenir un petit marge comercial”. La majoria de les vegades, els cotxes arriben amb la garantia oficial de la marca. “A banda de l’any de garantia que hem de donar per obligació, però, si és un vehicle d’importació, intentem que el fabricant ampliï el marge”.

“La importació de vehicles alemanys sempre ha estat present a Andorra. L’oferta és la que és, aquí. Molts concessionaris s’han especialitzat a gestionar aquesta mena d’importacions”, assenyala Àlex Villagrasa, fundador i gerent d’Off Market. Villagrasa no veu un pic de les importacions automobilístiques estrangeres: “El mercat va fluctuant. En termes generals, es manté. No és estrany portar un cotxe d’Alemanya”.

La qualitat dels vehicles alemanys –indica– és que arriben “més ben equipats perquè la marca sigui local”. “El cost, però, és la gran diferència. Això ens juga a favor. Surt a compte importar”. Pel que fa als preus, “el mercat andorrà se satura perquè les quantitats que demanen els venedors són més elevades que les que marca el mercat europeu”. Off Market cerca al mercat alemany els vehicles que els clients no troben a Andorra: “Si el vehicle no té garantia oficial, enviem l’empresa a fer la revisió. Altres empreses s’encarreguen del transport”.

Per poder matricular-los a Andorra, per cert, els vehicles importats no poden superar els cinc anys d’antiguitat.