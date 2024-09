Els andorrans hauran de pagar per entrar al Regne Unit l’any vinent

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ciutadans andorrans hauran de pagar una taxa de 10 lliures (12 euros) a partir del 2 d’abril del 2025 per accedir al Regne Unit. A partir d’aquella data, entra en vigor per a la majoria de països europeus la batejada com a autorització electrònica de viatge (ETA), que serà obligatòria per entrar al país britànic. El permís tindrà una validesa de dos anys. És a dir, quan se sol·liciti el permís per primer cop i aquest sigui autoritzat, no caldrà tornar a pagar ni demanar un altre certificat fins que passin dos anys. L’ETA britànica és molt similar a la que funciona fa anys als Estats Units d’Amèrica (ESTA) o al Canadà. La Unió Europea també té previst posar en marxa l’anomenat sistema europeu d’informació i autorització de viatges (Etias), que a partir de mitjans de l’any vinent cobrarà una taxa de set euros als viatgers que vulguin accedir a l’espai Schengen.