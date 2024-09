Un cotxe l'atropella a la sortida d'un aparcament de la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 22 anys va resultar ferida lleu ahir a la nit a la sortida de l'aparcament del CE Francesc Vila a la Massana. La dona es trobava caminant quan un turisme, de matrícula andorrana, li va atropellar el peu a la sortida del pàrquing a les 20.22 hores de la nit. Tant els bombers com la policia es van traslladar al lloc dels fets per atendre a l'accidentada, que no va requerir el trasllat a l'hospital.