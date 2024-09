La coordinadora de l'habitatge demana limitar el poder dels especuladors

Comunicat de la coordinadora per l'habitatge digneCoordinadora per l'habitatge digne

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La coordinadora de l'habitatge ha publicat, aquest matí, el seu posicionament respecte el projecte de llei òmnibus, on demana a Govern caminar cap a l'objectiu de 'limitar i cercar el poder dels especuladors', amb mesures com l'augment del parc públic d'habitatge, la limitació del preu del lloguer i la regulació del preu de venda. La coordinadora, en el seu comunicat, apunta que ha detectat diverses mancances en el projecte de llei, especialment en aspectes com la regulació del mercat de lloguer, la mobilització d'habitatges buits, i la protecció dels drets dels llogaters. Tot i així, la plataforma reconeix alguns encerts en la voluntat de limitar l'especulació immobiliària, tot i que considera que les mesures són 'insuficients i poc concretes'.

El col·lectiu creu que la llei Òmnibus manca de mesures efectives contra l'especulació, i les mesures proposades són 'insuficients i facilment evitables pels grans propietaris i especuladors'. En el mateix sentit, demana la creació d'un registre de la propietat accessible 'per identificar i penalitzar els grans tenidors que mantinguin habitatges desocupats amb fins especulatius'.

La plataforma exigeix una 'veritable' política de defensa de l'habitatge per a les classes populars, així com una regulació dels preus i de mecanismes de protecció efectiva per als llogaters., i un pla a llarg termini per incrementar el parc públic d'habitatge. Per últim, la coordinadora fa una crida a organitzar-se i mobilitzar-se per aconseguir aquests canvis.