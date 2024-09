Andorra Telecom desmantellarà totes les cabines telefòniques el 2028

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra compta, actualment, amb 125 cabines telefòniques repartides per tot el país, i malgrat que sembla que no les faci servir ningú, les xifres són sorprenents. En plena era digital, el 2023 es van realitzar al voltant de 165.000 trucades telefòniques. D'aquestes, el 90% van tenir destí nacional, mentre que el 10% restant van ser connexions internacionals, pel qual les que es fan cap a Espanya són les més nombroses, amb un 6%. La parròquia d'Andorra la Vella és on es concentren més compartiments i alhora on s'executen més trucades, mentre que Sant Julià de Lòria és on menys se'n fan.

Antigament n'hi havia hagut moltes més. Per exemple, el 2010 n'hi havia 250. Amb el pas dels anys i l'aparició de les noves tecnologies, Andorra Telecom, la companyia que gestiona aquest servei, les ha anat retirant i la intenció és que a partir del 2029 ja no en quedin més. "Preveiem que en els tres anys vinents les anem retirant fins a arribar a una seixantena", afirma el responsable de màrqueting d'Andorra Telecom, Xavi Agulló. Es farà un desmantellament progressiu entre aquest 2024 i el 2027 amb la retirada d'unes seixanta-cinc cabines i l'any següent, el 2028, traurien la resta. El motiu és la disminució de les trucades que han anat experimentant les cabines. "Té un ús molt baix, encara que actualment és sorprenent i tenim un ús prou intensiu, la dinàmica ens diu que en tres anys l'ús serà molt baix", comenta Agulló. Les últimes que quedaran dretes seran en alguns punts molt concrets, com a Llorts, el Pas de la Casa, el Port d'en Valira, la de l'estació Nacional d'Autobusos o la del Santuari de Meritxell, ja que en èpoques de molta afluència turística hi ha un bon volum de trucades.

"Fa deu anys l'ús ja estava baixant de forma significativa, hi havia 20 vegades més trucades que ara", declara el responsable de màrqueting. Els càlculs de l'empresa de telefonia és que l'ús de les cabines sigui "risori" i per això hi ha aquest projecte en marxa de treure-les dels carrers. La cobertura mòbil, la instal·lació de la xarxa de Wi-Fi gratis o el cost del manteniment també han jugat un paper clau en aquesta baixada de telefonades el llarg de les darreres dècades. La retirada serà molt ordenada i progressiva, ja que la voluntat és fer-ho "en comunicació amb els comuns, garantint en tot moment que mentre hi hagin cabines estiguin a totes les parròquies presents", detalla el responsable de màrqueting.

Per posar en marxa la iniciativa, Andorra Telecom va portar a terme un estudi sobre com s'havien gestionat les cabines telefòniques en altres països, com per exemple Suècia, Anglaterra, França, Alemanya, Malta, Nova York o Japó, entre altres. Bona part d'aquests indrets van optar per desmuntar-ne la gran majoria d'elles, però algunes les han mantingut de cara el turisme, o fins i tot, les han reconvertit. Espais d'intercanvi de llibres, punts d'informació turística, col·locació de desfibril·ladors i instal·lació de cobertura telefònica a dins, en són alguns exemples de la nova vida que se'ls ha dotat. La companyia andorrana a compte propi no té la intenció de fer alguna acció semblant, però no descarta cedir la cabina si els comuns ho demanen perquè "es tracta d'un projecte viu", tal com han assegurat fonts de l'operadora. De fet, ja s'han posat en contacte amb tots els comuns per fer-los arribar aquest pla de desmantellament i per si les corporacions comunals en cas d'obres, vulguin aprofitar per treure-les. Precisament, a Andorra la Vella, el comú va posar un desfibril·lador just a la cabina que hi ha davant del centre comercial Pyrenées.

Les cabines que encara es poden utilitzar funcionen amb monedes, però també es poden usar amb teletargetes, que es poden adquirir a Andorra Telecom.