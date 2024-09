Noemí Rodríguez representa Andorra en el festival de poesia a Brussel·les

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha estat present aquest divendres al festival anual de poesia, Transpoésie, organitzat des del 2011 per EUNIC Brussel·les, una xarxa d'instituts nacionals de la Unió Europea que promou activitats en favor de la cultura. La periodista i escriptora Noemí Rodríguez ha estat l'encarregada enguany de representar el Principat amb un recital basat en els textos del seu llibre 'El que mai et vaig dir' i acompanyada amb música original de piano interpretada per Toni Gibert. El poema escollit per a l'exposició ha estat 'Sota el volcà'. La lectura del poema s'ha fet al Liszt Institute (Institut Cultural Hongarès) i, posteriorment, ha participat en una sessió d'escriptura pública a les Galeries Royales.

L'Ambaixada d'Andorra a Bèlgica es va adherir a EUNIC Brussel·les el 2020. Des d'aleshores ha participat en diverses activitats de la xarxa amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, a les edicions de Transpoésie del 2020 (Manel Gibert) i del 2021 (Teresa Colom). El festival de poesia, acull una sèrie d'actes, que inclouen lectures, debats i sessions d'escriptura pública.